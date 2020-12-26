بسبب التزاحم.. رئيس جامعة طنطا يلغي امتحان الدبلوم العام

أصدر الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، منذ قليل، قرارا بإلغاء امتحان الدبلوم العام بمدرج المجمع الطبي؛ بسبب الزحام الشديد، وتكدس المئات من الطلاب، دون التزام عدد كبير منهم بالاجراءات الاحترازية.

وقرر رئيس الجامعة إحالة المتسببين في الواقعة للتحقيق، لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعد تلك الواقعة، الثانية بعد التي شهدتها كلية الصيدلة، وقرر الدكتور محمود زكي، إحالة المتسببين في واقعة تزاحم الطلاب داخل الكلية أثناء امتحانات العملى للتحقيق العاجل.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه لا تهاون في توقيع العقوبات الرادعة على كل من يخالف الالتزام بالإجراءات الاحترازية من منسوبى جامعة طنطا بلا استثناء، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، خاصة في ظل تفشى أزمة فيروس كورونا.