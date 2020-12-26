تحقيق عاجل في جامعة طنطا بسبب تزاحم الطلاب لأداء امتحان الدبلوم العام

أحال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عددا من أعضاء هيئة التدريس، ومسؤولين بعدد من كليات الجامعة، للتحقيق العاجل، على خلفية تزاحم الطلاب بالمدرج المركزي في المجمع الطبي، لتأدية امتحان الدبلوم العام، اليوم، بسبب مخالفتهم تعليمات الجامعة بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما يهدد صحة وسلامة الطلاب، خاصة في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشدد «زكي» على أن الجامعة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين للإجراءات الوقائية، موضحا أن هذه العقوبات لا تقتصر على الطلاب بالجامعة وحدهم، بل ستطبق عقوبات على الإداريين بالكليات وأعضاء هيئة التدريس، حال عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية.

وناشد الدكتور محمود زكي عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا، حرصا على سلامة الجميع، وتجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية.