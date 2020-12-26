الأزهر عن إصابات كورونا بين أعضاء هيئة التدريس: 18 شخصا

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، عن أوضاع جامعة الأزهر على مستوى أعضاء هيئة التدريس والطلاب مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، تصاعد أعداد المصابين بالوباء.

وقال «صديق» لـ«الوطن» إن هناك 18 مصابا من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر الشريف، داخل مستشفيات العزل في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدا أن تلك زيادة كبيرة مقارنة بالموجة الأولى للفيروس، فمستشفى سيد جلال يتواجد بها 8 أعضاء هيئة التدريس بالأزهر الشريف من مختلف الأعمار.

وأوضح «صديق» أن الموجة الثانية للفيروس تختلف عن الأولى من حيث كمية الإصابة بين المواطنين وكذلك الأعراض، مضيفا: «كنت مصاب بكورونا في الموجة الأولى، وكان عندي أعراض لكن المرة دي الإصابات كثيرة شوية وبدأ يعود مرة أخرى الحاجة إلى جهاز التنفس بنسبة كبيرة».

أعراض كورونا

ودعا المشرف على المستشفيات الجامعية المواطنين لضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحري الأمر بخصوص الأعراض، قائلا: «أي حد عنده عرض مختلف لابد وأن يعتبر نفسه مريض كورونا إلا أن يثبت العكس، يعني لو عندك تكسير في الجسم مع أعراض برد، وإسهال، ما تقلش أنه برد اتعامل أنك مريض كورونا إلا أن يثبت العكس، الموجة المرة دي صعبة وكمية الإصابات كتيرة، في ظل موسم الشتاء».

سن الشباب أكثر مقاومة

وحول حجم الإصابة بين طلاب جامعة الأزهر، قال نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث إنه متابع جيد للمدن الجامعية وحالة الطلاب وأحب أن أطمئن الجميع، الإصابة مش كتير بينهم، فسن الشباب أكثر مقاومة، لكن ما ألاحظه هو حجم الإصابة في أعضاء هية التدريس فهي أكثر من المرة الماضية، فهناك نحو 18 عضوا بالمستشفيات هذا بخلاف المعزولين بالبيت ويحصل على العلاج ولا يذهب للجامعة.