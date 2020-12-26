«تاج الدين»: مصر تتجه لتوفير أكبر قدر من اللقاحات المعتمدة لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، إنَّ هناك زيادة واضحة في عدد حالات المصابين بـفيروس كورونا وهذا كان متوقعاً في بداية فصل الشتاء، «الزيادة لسة متزايدة والذروة بتكون لما نوصل إلى أكبر عدد ممكن ويبدأ العدد في الانخفاض، لكن الأكيد أن الأعداد ما زالت تتزايد وواضح تمامًا أن هناك حالات زيادة كبيرة في هذه الفترة وخاصة بين أفراد كل عائلة وهذا يعني أنه نتيجة لفصل الشتاء وعدم وجود تهوية جيدة وتكدس في بعض الأحيان لذلك يكون هناك زيادة في عدد الحالات».

وأكّد «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «Dmc»، ضرورة الاتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية التي تعد الوسيلة المهمة والمتاحة بالنسبة لكل العالم في الوقاية من هذا المرض، مشيراً إلى أنَّ الإجراءات الإحترازية التي يؤكّدها العالم كله هي: «تقليل الاحتكاك بين البشر، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، واستخدام الأساليب الوقائية والكمامات حتى لو كان هناك شخص مصاب بالبرد العادي أو أي أعراض، كما يجب أن تستخدم داخل المنازل أيضًا».

وتابع: «يعني الاحتكاك والتجمع ميبقاش بس خارج المنازل ولكن أيضًا داخل المنازل، ولما يكون حد عنده أعراض حتى لو بسيطة حماية لنفسه ولأسرته وللمخالطين له سواء في الدراسة أو وسائل النقل والمصالح الحكومية، يجب أن يلزم المنزل فترة معينة حتى يتمّ التأكّد من خلوه من المرض ولا يصبح حالة معدية للمخالطين له».

وأوضح أنَّ كل العالم يتجه ومصر أيضًا إلى توفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات المتاحة المعتمدة أو التي أقرّت في بلاد المنشأ حتى نستطيع أن نغطي أكبر عدد ممكن من الحالات أو من الأشخاص المعرضين للخطر الأول في هذه الجائحة «الشق الأول احنا بنحاول نجيب اللقاح المعتمد والمؤكّد من أكبر عدد من المصادر التي تنتج هذا اللقاح، والشق الثاني من حيث الأولويات فهي مقننة ومعروفة عالمياً ومعتمدة مصريًا بأن الكوادر الطبية هي الدائرة الأولى المعرضة للخطر والإصابة وأيضًا العاملين في القطاع الطبي ومستشفيات العزل، ويليهم كبار السن لأنّهم أكثر عرضة للإصابة والمضاعفات ويليهم أصحاب الأمراض المزمنة وذلك هي الفئات التي لها أولوية».