«العليا للفيروسات» تعلن موعد انحسار موجة كورونا الثانية: منتصف 2021

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، عن موعد انحسار الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدًا أنها ستصل إلى ذروتها بنهاية ديسمبر الجاري.

وعن تصاعد أعداد الإصابات في الموجة الثانية، أكد لـ«الوطن»، أننا لم نصل إلى أعداد الإصابات التي وصلت إليها بعض الدول الأوروبية، والتي قُدّرت بعشرات الآلآف.

وزير الصحة الأسبق: انخفاض عدد حالات الإصابة الشديدة

وأوضح وزير الصحة الأسبق، أنّه رغم سرعة انتشار الموجة الثانية من الفيروس في مصر، إلا أنها تتميز بأنّ عدد حالات الإصابة الشديدة منخفض، ومعظم الحالات التي تصاب تكون بسيطة ومتوسطة.

وأشار «حاتم» إلى أن حدة الإصابات في الموجة الثانية تعد أقل من الموجة الأولى، خاصة أنّ الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي عددها قليل، لافتًا إلى أنّ هذا مؤشر على أنّ الفريق الصحي أصبح أكثر خبرة في التعامل مع حالات الإصابة والعلاجات المختلفة.

وتابع، بأنه من الملاحظ في الموجة الثانية أنّ الإصابات تكون لعائلات كاملة، وهذا دليل على عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لافتًا إلى أنّه بمجرد توفر اللقاح وتطعيمه لـ40% للجمهور، سينحسر انتشار الفيروس في منتصف 2021، أو سبتمبر المقبل.

ولفت «حاتم» إلى أن التجارب ما زالت مستمرة على اللقاحات المصرية، وهناك 4 لقاحات في مرحلة التجارب قبل الإكلينيكية، موضحًا أن أحد هذه اللقاحات وصل إلى مرحلة التجارب الإكلينيكية في الفترة الماضية.

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات: «هذه المرحلة تأخذ من 3 إلى 6 أشهر، وحال ثبوت أمان وفاعلية اللقاح سنكون خلال سنة أمام لقاح مصري موجود ضد كورونا».

وعلى المستوى العالمي أكد وزير الصحة الأسبق، أن هناك 5 لقاحات ضد كورونا، جرى تقديمها للسلطات الصحية في العالم سواء في أمريكا وأوروبا والصين وروسيا.