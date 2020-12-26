«تاج الدين»: وارد ظهور سلالة جديدة لكورونا في مصر.. «وقتها هنعلن»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنَّ النوع الجديد من سلالة فيروس كورونا متوقع ظهوره في مصر، «دلوقتي نقدر نقول إن فات سنة تقريباً على اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين والذي انتشر بعدها إلى جميع أنحاء العالم، وكل الفيروسات بتتغير كل سنة، وبيحصل نوع من التحور في طفرة الفيروس».

وتابع «تاج الدين»: «الفيروس لا يتغير، لكن الجينات التي تصيب الإنسان في كل نوع منه تختلف من سنة لأخرى، وعليه يتمّ على مدار السنة دراسة ما هي الطفرات والتغيرات التي حدثت في هذا الفيروس ويتمّ تكوين لقاح جديد له، لذلك من المتوقع ظهور سلالة جديدة لكورونا».

«تاج الدين»: نتوقع بعد سنة أن يتحور فيروس كورونا

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «Dmc»، أنَّ لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام أصبح يؤخذ ضد 4 أنواع من الفيروسات بدلا من 3، منها «2A ، 2B» لذلك نتوقع أنَّه بعد مرور سنة يبدأ التحور في فيروس كورونا المستجد الذي يصيب الإنسان.

واستكمل أنَّ العالم بدأ الإعلان عن وجود أنواع جديدة لكورونا، خاصة أنها بدأت الانتشار من إنجلترا إلى بلاد أخرى، موضحًا حتى إنجلترا تصرح أنَّه قادم لها من جنوب أفريقيا، واحتمال أن يكون جزء منه وصل إلى مصر، وهو احتمال وارد لأن العالم كله مفتوح وعندما يكتشف ذلك في مصر سوف نعلن عنه، مؤكّدًا أنَّ استراتيجية العلاج ووسائل الوقاية ما زالت مستقرة ولا يوجد بها أي تغيير.