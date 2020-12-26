السكة الحديد: لن نقلل رحلات القطارات في الموجة الثانية من كورونا

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن الهيئة لم تتخذ قرارًا بتقليل رحلات القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تزامنًا مع حدوث الموجة الثانية بفيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات والوفيات، طبقًا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن جميع الرحلات كما هي ولم يتم إلغاء أي رحلات حتى الآن.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر تتم بصورة دورية، مشيرًا إلى أن هناك إلزام لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن الهيئة أتاحت حجز تذاكر القطارات الروسية الجديدة والمكيفة عبر الإنترنت، لتخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر، لحماية الجميع من خطر الإصابة.

وأشار، إلى أن جميع القطارات يتم تعقيمها وتطهيرها قبل انطلاق الرحلات وعقب العودة من الرحلات، لتوفير جميع الحماية والآمن والسلامة للجمهور المسافر، موضحًا أن الهيئة وفرت الكمامات الطبية بشابيك التذاكر بسعر 3 جنيهات، لمنع دخول أى راكب المحطات واستقلال القطارات بدون ارتداء الكمامات الطبية.

ومن جانبه، أوضح المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بأن حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد ما يعوق حركة سير القطارات، لافتًا إلى أن الهيئة تتابع عن كثب ما يستجد من إصابات فيروس كورونا مع وزارة الصحة من خلال البيانات الرسمية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تعديلات في جداول ومواعيد رحلات القطارات تزامنًا مع زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأضاف رئيس السكة الحديد، فى تصريحات لـ«الوطن»، بأنه لن يتم السماح لأي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية من الدخول للمحطات واستقلال القطارات، مشددًا على ضرورة التزام جموع الركاب بارتداء الكمامات حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوهًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.