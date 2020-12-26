انقطاع الكهرباء إثر سقوط أجزاء من سقف مدرسة تحت الإنشاء بالمنصورة

سقطت أجزاء من سقف الطابق الأخير بمدرسة تحت الإنشاء في الدقهلية اليوم السبت، علي كابل ضغط منخفض، مما تسبب في قطع الكهرباء عن منطقة «عزبة عقل» بمدينة المنصورة.

وأرجع المسؤولون عن المدرسة سبب الانهيار إلى تراكم مياه الأمطار على السقف.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من عقار كان بمنطقة «عزبة عقل» دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت مباحث القسم بقيادة المقدم، محمد مطر، رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، وقوات الحماية المدنية «الإنقاذ البري» وبالتنسيق مع مسؤولي حي شرق المنصورة تم عمل کرودن أمني حول العقار.

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من 5 طوابق، ومخصص كمدرسة تابعة لمجمع الإيمان «تحت الإنشاء» على مساحة 300 متر تقريبا، حيث تم انقسام جزء من سقف الطابق الأخير بمساحة «متر × 10 أمتار» تقريبا دون سقوطه، وسقوط النشرة الأسنتمية لذات المساحة على كابل كهرباء ضغط منخفض أسفل العقار، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

انقطاع الكهرباء في عزبة عقل

ونجم عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي، في منطقة عزبة عقل، وانتقل المهندسين وفنيوا الكهرباء لإصلاح العطل.

وبسؤال محمد السيد عبدالحميد، 56 سنة، مراجع عام التنظيم بحي شرق المنصورة، مقيم بمنطقة عزبة الشال دائرة قسم ثان المنصورة، في محضر الشرطة، علل سبب ذلك لتراكم مياه الأمطار بصفة مستمرة على سقف العقار، وجارِ إزالة مواطن الخطورة وعرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 9257 لسنة 2020 إداري قسم ثان المنصورة، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.