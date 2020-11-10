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محمود مسلم

انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر من رمضان

كتب:

نظيمه البحرواي
07:36 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر من رمضان

انهار سقف مسجد تحت الإنشاء أثناء مباشرة العمال عملهم بمدينة العاشر من رمضان ما أسفر عن إصابة عاملين.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بانهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالمجاورة رقم 86 بمدينة العاشر أثناء مباشرة العمال عملهم.

وأسفر الحادث عن إصابة عاملين بكدمات وسحجات فيما سارع زملائهم بإنقاذهما وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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