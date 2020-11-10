انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر من رمضان

انهار سقف مسجد تحت الإنشاء أثناء مباشرة العمال عملهم بمدينة العاشر من رمضان ما أسفر عن إصابة عاملين.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بانهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالمجاورة رقم 86 بمدينة العاشر أثناء مباشرة العمال عملهم.

وأسفر الحادث عن إصابة عاملين بكدمات وسحجات فيما سارع زملائهم بإنقاذهما وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.