وفاة عريف شرطة داخل ميكروباص أثناء توجهه لمنزله بالشرقية

توفى عريف شرطة بوحدة المجازر بمدينة شبين القناطر، اليوم السبت، داخل سيارة ميكروباص، أثناء اتجاهه إلى منزله بمنطقة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وكشفت التحريات أن الركاب وقائد السيارة فوجؤوا بوفاته أثناء جلوسه في السيارة، وقاموا بنقله لمستشفى شبين القناطر، الذي أكد وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بوفاة راكب أثناء جلوسه في سيارة أجرة في شبين القناطر.

وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المتوفي يدعى «علي.ع.ر» 35 عاما، عريف شرطة بوحدة مجازر شبين القناطر، وأنه أثناء توجهه إلى منزله بمنطقة منيا القمح بالشرقية استقل سيارة ميكروباص، وعقب دخوله السيارة توفى أثناء جلوسه، وقام الركاب والسائق بنقله للمستشفى، وتبين وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تم تحرير محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

وفي وقت سابق، لقت 3 فتيات مصرعهن، أمس الجمعة، عندما اصطدم بهن أتوبيس على الطريق الزراعي «مصر- إسكندرية» الزراعي أمام مزلقان زكي بمركز قها، خلال عودتهن من درس خصوصي.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثث والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العقيد ناصر الجمال، مأمور قسم قها، بوفاة 3 طالبات بالصف الثاني الثانوي، إثر تصادم أتوبيس بهن، أثناء عبورهن طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي، أمام مزلقان ذكى بدائرة القسم، وتم نقل الجثامين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، التي صرحت بدفنهن.

وانتقل اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين من التحريات أن المتوفيات من بلدة نامول بمركز طوخ، وأنهن أثناء عودتهن من درس خصوصي بمدينة طوخ، لاستقلال سيارة لبلدتهن، قاموا بعبور طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي، أمام مزلقان ذكي، دون استخدام نفق المشاة بالمنطقة، فاصطدم بهن أتوبيس أودى لوفاة اثنين منهن على الفور، فيما توفت الأخرى فور وصولها للمستشفى.