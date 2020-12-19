مرت بحالة نفسية سيئة بعد وفاة جدتها.. أمن القليوبية يعيد فتاة بعد تغيبها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض اختفاء فتاه تبلغ من العمر 17عامًا، مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر، حيث تم إعادة الفتاة لأهلها وتعهدوا بحسن رعايتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من م ع يفيد بتغيب ابنته رنا البالغة من العمر 17 عامًا، بالصف الثالث الثانوي عقب خروجها من منزلها للذهاب للدرس.

وقالت شقيقتها، إن المتغيبة لم تعد إلى المنزل منذ يوم الخميس الماضي مشيرة إلى أن شقيقتها ذهبت إلى الدرس ومنذ ذلك الوقت لم تعد إلى المنزل، متمنية أن تعود إليهم وأن تكون بخير، مشيرة إلى أنه جرى نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يقدم لهم أي شخص مساعدة في الوصول إليها.

وتوصلت تحريات المقدم محمد فتحي رئيس المباحث والرائد حسام الحسيني معاون المباحث أن الفتاة تقيم لدى إحدى السيدات بعد عدم تمكنها من العودة للمنزل لمروها بحالة نفسية سيئة لوفاة جدتها وزواج شقيقتها وأصبحت وحيدة فأصيبت بحالة نفسية سيئة وركبت القطار ولم تتمكن من العودة .

وتم تسليم الفتاة لأسرتها وتعهدوا بحسن رعايتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان رواد التواصل الإجتماعي قد تدالوا منشورا بتغيب شاب من قرية دملو مركز بنها يدعي أحمد عبد العزيز مؤكدين أنه خرج من المنزل شهر سبتمبر الماضي ولم يستدل عليه حتي الآن مطالبين من يتعرف عليه التواصل مع أجهزة الأمن.

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة حيث تحرر محضر بها وجاري تشكيل فريق بحث لكشف مصير المتغيب.

وتلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا لمركز بنها بتغيب شاب بقرية دملو منذ شهر 9 الماضي ولم يستدل عليه.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير المباحث وتشكل فريق بحث وجاري البحث عنه وتولت النيابة التحقيق.

فيما شهدت قرية الخرقانية اختفاء فتاة بالصف الثالث الثانوي بقرية الخرقانية التابعة لمدينة القناطر الخيرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.