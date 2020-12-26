القبض على مسجل انتحل صفة موظف بالداخلية: أعد كمينا للنصب على المواطنين

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة القبض على مسجل خطر لاتهامه بانتحال صفة موظف مدني بإحدى الإدارات الهامة بوزارة الداخلية.

وكشفت التحريات أن المتهم انتحل صفة موظف مدني بوزارة الداخلية وقام بالنصب علي المواطنين.

وأشارت التحريات أن المتهم تمكن من إعداد كمين واستخدام طبنجة صوت للنصب على الأهالي.

حبس المتهم

قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ووجهت له النيابة تهمة انتحال صفة وحيازة سلاح بدون ترخيص والنصب.

متهم في عدة قضايا.. آخرها سرقة بالإكراه

تلقي اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة إخطارا يفيد أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس نجحت فى القبض على «س ع» عاطل.

ودلت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا أخرهم 1343 لسنة 2013م السلام ثان «سرقة بالإكراه» وبحوزته، سلاح ناري (طبنجة صوت معدلة عيار 9مم بدون طلقات)، كارنيه منسوب صدوره لوزارة الداخلية «موظف مدني» (مزور).

وبمناقشته بمعرفة رجال المباحث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في وقائع السرقة حيث أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين عقب استيقافهم وتفتيشهم منتحلاً صفة رجل شرطة وارتكابه سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج وسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى 900 جنيه و سرقة هاتف محمول ماركة أوبو ومبلغ مالى 1100 جنيه تم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها، كما تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله المدعو «ر ه ل ب» 28 سنة صاحب محل هواتف محمولة وتم استدعاء المجني عليهم وتعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.