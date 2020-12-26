«الدفاع الشعبي» ينظم تدريبا عمليا لمواجهة الكوارث بـ3 محافظات

قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بتنظيم مشروع تدريبي لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات «الوادي الجديد - الغربية - القليوبية»، بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة بالمحافظات المختلفة.

استهدف التدريب العملي الوصول لأنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية للمحافظات المختلفة للتصدي للكوارث والأزمات الطارئة، وإزالة الأثار الناتجة عنها مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مع استعداد القوات المسلحة لتقديم يد العون حال الطلب.

وخلال التدريب قدّم طلبة المدارس العسكرية بالمحافظات عروضًا عسكرية ورياضية، عكست مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكري لديهم، وشمل التدريب تفقد المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات للتأكد من مدى جاهزيتها، وكذلك تفقد معسكر الإيواء العاجل ومستشفيات العزل الميداني باشتراك مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم.

وتضمنت الأنشطة تكريم بعض أسر الشهداء.