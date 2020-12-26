مصر للطيران تلزم المتجهين إلى إسطنبول بإجراء تحليل PCR قبل السفر بـ72 ساعة

ألزمت شركة مصر للطيران المسافرين عبر خطوطها من مصر إلى إسطنبول بضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول.

وقالت في بيان لها: «في ضوء تحديثات السفر الواردة من عدد من الدول التي تُسير إليها مصر للطيران رحلاتها، ترجو مصر للطيران من عملائها المسافرين إلى دولة تركيا، إسطنبول، اعتبارًا من مساء يوم 29 ديسمبر 2020 ضرورة إحضار شهادة تُفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول حتى يُسمح لهم الصعود على الطائرة ويُستثنى من ذلك القرار الأطفال دون 6 أعوام».

وتابعت: «وتُهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طوال الوجود في المطارات وعلى متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظًا على سلامتهم في جميع الأوقات».

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