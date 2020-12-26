زيادة رحلات «مصر للطيران» في الكريسماس: 67 رحلة على متنها 4271 راكبا

يشهد جدول تشغيل رحلات «مصر للطيران» زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية اليومية التي تسيرها الشركة الوطنية الي مطارات الجذب السياحي المصرية هذا الشهر، وخاصة يومي الجمعة والسبت مقارنة بحركة السفر الداخلي خلال الـ5 أشهر الماضية، وذلك تزامنًا مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام وأعياد الميلاد المجيد.

وتسير «مصر للطيران»، غدًا الأحد، 15 رحلة داخلية إلى كل من «أسوان، والأقصر، وشرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم»، وذلك ضمن إجمالي 47 رحلة جوية تسيرها الشركة أيضًا إلى كل من «بيروت، بغداد، لاجوس، أبوجا، أبو ظبي، لندن، باريس، إسطنبول، ميلانو، أمستردام، نيويورك، فرانكفورت، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا».

يأتي ذلك إضافة إلى تسيير 5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 4271 راكبًا، وذلك مع اتباع كل الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أنَّ الشركة الوطنية تشغل اليوم السبت 66 رحلة جوية من بينها 22 رحلة داخلية و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات 5 آلاف و814 راكبًا.