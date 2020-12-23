أكاديمية مصر للطيران تبدأ تشغيل جهاز الطيران التمثيلي الجديد A320Neo

بدأت أكاديمية مصر للطيران، تشغيل جهاز الطيران التمثيلي الجديد من طراز الإيرباص «A320Neo»، بعد حصوله على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية «EASA» مستوى التأهيل «D» وهو مستوى أعلى من «FSTD» ليدخل الخدمة ويصبح جاهزًا لاستقبال تدريب أطقم الطيارين بشركات الطيران المختلفة التي تمتلك هذا الطراز.

هنأ رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب على الاعتماد، مشيرًا إلى أنَّ وفد رفيع المستوى أجرى اختبارات على الجهاز وعلى كل البرامج التدريبية التي يتلقاها المهندسون والطيارون وأطقم الضيافة الجوية بالمركز.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان صادر الويم، أنَّ اعتماد «شهادة الأيازا»، يعد في إطار النجاحات والاعتمادات الدولية المتتالية التي حصل عليها المركز مؤخرًا، كما يعد تأكّيداً لريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة ومواكبته لأعلي المقاييس الدولية.

وأوضح أنَّ وفد وكالة سلامة الطيران الأوروبية «EASA» أشاد بالعملية التدريبية والمنظومة عالية الجودة التي يتبعها المركز والتي تتطابق مع المعايير التي سنتها الوكالة في هذا الشأن، وهو ما يؤكّد المكانة الكبيرة والثقة الدولية التي يحظى بها مركز تدريب مصر للطيران كمركز إقليمي معتمد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جهته، أوضح عبدالهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أنَّ هذه الشهادة تعد بمثابة عنصر جذب لعملاء المركز من داخل وخارج مصر من حيث ضمان الالتزام بمعايير الجودة، مبينًا أنَّ هذه الاعتمادات الدولية تعد ضرورية عند إجراء أي اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع الشركات والهيئات العالمية والتي تشترط الحصول على هذه الشهادات حيث ترى مثل هذه الكيانات الكبرى أن نجاح صناعة الطيران يرتكز في المقام الأول على التعاون مع أسماء كبيرة ولها ثقلها في مجال النقل الجوي.