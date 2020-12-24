«المنشآت الفندقية»: دول أوروبا الشرقية الأكثر إرسالا للسياح لمصر حاليا

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن الحركة السياحية الوافدة إلى كل من الغردقة ومرسى علم مستمرة بنفس الوتيرة التي كانت عليها بداية الشهر الحالي رغم قيام العديد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية بتعليق حركة الطيران وحظر سفر مواطنيها للخارج، موضحا أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة ومرسى علم حاليا تتراوح ما بين 10 إلى 12%.

وأضاف لـ«الوطن» أن حجوزات الكريسماس ورأس السنة وأعياد الميلاد سترفع نسب الأشغال خلال الأيام المقبلة بالمدن السياحية بالبحر الأحمر إلى نحو 20%، متابعا «أعداد السياح الوافدين من دول أوربا الغربية إلى مصر حاليا قليل للغاية، فيما تشهد الحركة الوافدة من دول أوروبا الشرقية وعلى رأسها أوكرانيا زيادة مطردة».

وأشار إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أثرت بالسلب على خطط عدد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لمصر مثل ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأسبانيا في إرسال سائحيهم إلى مصر خلال الربع الأخير من العام الحالي، منوها إلى أن هناك رحلتان أسبوعيتان تم تسييرهما من المانيا للغردقة بداية من الأسبوع الماضي إلا أنهما سيتوقفا يوم 10 يناير المقبل.

212 فندقا بالبحر الأحمر حصلوا على شهادة «السلامة الصحية»

وأشار عاقل إلى أن عدد فنادق محافظة البحر الأحمر الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بلغ 212 فندقا ما يعني أن 100% من الفنادق بالمحافظة حصلت على تلك الشهادة التي تمثل الشرط الرئيسي لعمل الفنادق، موضحا أن جزء من هذه المنشآت أغلق أبوابه حاليا بشكل جزئي نظرا لعدم وجود زبائن إلا أنها لم تبلغ وزارة السياحة والآثار أو الغرفة بهذا الإغلاق.

تعافي السياحة قد يبدأ من مارس

وتوقع عاقل حال فاعلية الأمصال الخاصة بكورونا والتي بدأت العديد من الدول في منحها لمواطنيها أن تبدأ الحركة السياحية الوافدة لمصر في استعادة عافيتها خلال شهر مارس أو إبريل المقبلين، مشيرا إلى أن أعداد كبيرة من مواطني العالم لديهم رغبة كبيرة في السفر والسياحة بعد فترة تقارب العام قضوها داخل بلدانهم بسبب تلك الجائحة.