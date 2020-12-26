أستاذ جامعي: تعاون 4 عناصر شرط نجاح منظومة التعليم عن بعد

قال الدكتور محمد خليل، أستاذ جامعي والخبير في مهارات التعليم عن بعد، إن هناك العديد من الخيارات للتعليم، مثل التعليم الإلكتروني، مثل السيديهات، وعند تقييم التعليم المدمج أو ما يسمى بالهجين المطبق في مصر لم ينجح بنسبة 100%، وإذا نجح فسينجح على حسب المستوى الاجتماعي والبيئة الموجود بها، متسائلا: «هل إخواتنا وولادنا في القرية والريف، حيث الإمكانيات المتواضعة، هيسفيدوا زي أبناء الطلاب في المدارس الدولية أو اللغات اللي عندهم إمكانيات نوعا ما؟».

وأضاف الدكتور محمد خليل، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، أنه لابد من تدخل الجمعيات الأهلية لإتاحة أماكن مفتوحة للطلاب للاستفادة.

ولفت الأستاذ الجامعي والخبير في مهارات التعليم عن بعد أنه كما يجب يكون هناك تنسيق بين شركات الإنترنت ووزارات التعليم العالي والتربية التعليم، مازحا خلال حواره عبر «زووم» قائلا: «أنا بدعي ربنا إن الإنترنت يفضل ثابت وأنا بكلمك».

وأكد الدكتور محمد خليل أن منظومة التعليم عن بعد لن تنجح إلا بتضافر الجهود والتعاون بين أكثر من 4 جهات وهي الإدارة التعليمية والمدرس المتدرب بشكل صحيح والطالب الذي لديه استعداد للدراسة وولي الأمر الذي يتابع، «لازم الأربعة يساعدوا بعض».

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك حلقة وصل يومية بين المدرس وولي الأمر مهما كان عمر الطالب، ومن إيجابيات الفترة الماضية ظهور ما يسمى بـ«الدراسة الذاتية» أي اعتماد الطالب على نفسه، وأصبح أكثر خبرة لاستخدام الإلكترونيات واللاب توب والتابلت.