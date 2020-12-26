توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة ببعض المناطق وشبورة كثيفة صباحا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، وذلك في الفترة من الأحد 27 ديسمبر، وحتى الثلاثاء 29 من الشهر نفسه، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ودافئ نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر غدًا، وتمتد الاثنين والثلاثاء على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وعلى مناطق من حلايب وشلاتين، مع تكوّن الشبورة المائية صباحًا.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الأحد 27 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الاثنين 28 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 29 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.