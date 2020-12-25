الأرصاد.. أمطار خفيفة تصل لمتوسطة غدا ودرجة الحرارة 4 ببعض المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من الانتشار الكثيف للشبورة في الصباح على مناطق القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وذلك خلال بيان رسمي صدر عنها اليوم بشأن حالة الطقس المتوقعة.

كما أشارت الهيئة خلال بيانها إلى درجات الحرارة المتوقعة، أقل المناطق في درجات الحرارة، سرعات الرياح المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، وترصد «الوطن»، حالة الطقس المتوقعة، أقل المدن درجات الحرارة، سرعات الرياح المتوقعة، وفقا لما أعلنت عنه الأرصاد.

المحافظات الأكثر برودة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، حيث جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

مدينة سانت كاترين

درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 04.

مدينة نخل

درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 05.

الفيوم

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

بني سويف

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

أسيوط

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

السلوم

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

سيوة

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

سرعات الرياح المتوقعة على مدن ومحافظات مصر

ـ تصل سرعة الرياح لـ14 كم في الساعة على القاهرة الكبرى، وتكون شمالية شرقية.

ـ سرعة الرياح على مناطق الوجه البحري تصل لـ12 كم في الساعة، وتكون شمالية شرقية.

ـ على السواحل الشمالية الغربية سرعات الرياح تصل إلى 13 كم في الساعة، شمالية شرقية.

ـ وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون سرعات الرياح المتوقعة 14 كم في الساعة، شمالية شرقية.

ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون سرع الرياح 14 كم في الساعة، شمالية غربية.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح، 12 كم/ ساعة، وتكون شمالية.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ ساعة، شمالية.

ونوهت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد سقوط أمطار خفيفة، فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سقوط أمطار خفيفة تصل إلى متوسطة.