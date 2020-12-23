«الأرصاد»: نتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات الفترة المقبلة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الطقس المعتدل، كما أن الأمور مستقرة، فالشتاء بدأ جغرافيًا بصورة مطمئنة، وسطوح أشعة الشمس خلال فترة النهار، وانخفاض درجات الحرارة عند غياب الشمس، فضلًا عن الشبورة المائية والتي تستمر حتى الثامنة صباحًا، خاصة كلما اقتربنا من المياه.

احتمالية سقوط الأمطار على الوجه البحري قليلة

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc»، أن الشبورة تعمل على حجب الرؤية في الساعات الأولى من الصباح، مطالبًا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة وعدم تخفيف الملابس، مضيفا أن محافظات الوجه البحري ستشهد احتمالية سقوط الأمطار عليها قليلة وخفيفة أحيانا على مناطق متفرقة من المحافظات.

الأرصاد تحذر من التعرض لكتل هوائية أو تخفيف الملابس

وأشار مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا في فصل الشتاء يجب أن نكون حريصين بعدم التعرض لكتل هوائية أو تخفيف الملابس لعدم التعرض لنزلات البرد والتي تتشابه أعرضها مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، كما أن هناك احتمالية لهطول أمطار خفيفة على بعض المحافظات الفترة المقبلة.

الأرصاد تحذر من التواجد على الطرق السريعة أثناء الشبورة

وطالب «شاهين»، بعدم التعرض لكتل الهواء تحت أي وضع بسبب الأحوال الجوية المتقلبة في الساعات الأولى من الصباح، لكون درجات الحرارة تكون في معدلات منخفضة، ويجب على المواطنين تجنب التواجد خارج المنازل فترة الشبورة على الطرق السريعة نتيجة انخفاض الرؤية، ناصحًا المواطنين بالحرص وتجنب السرعة أثناء القيادة وخاصة على الطرق السريعة وارتداء الملابس الشتوية، فالأيام الماضية شهدت بعض المحافظات هطول أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة في بعض المحافظات الحدودية.