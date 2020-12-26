قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية من خريجي الجامعات

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين والحاصلات على الدراسات العليا (دبلومة الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراه) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2021، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية والذي أشار فيه إلى التخصصات والشروط للقبول كالآتي:

التخصصـات المطلوبة من الأطباء الذكور

- طب الأسنان: يشترط للحاصلين على درجة دبلومة دراسات عليا / ماجستير ألا يزيد السن عن 32 سنة، والحاصلين على درجة الدكتوراه ألا يزيد السن عن 36 سنة وذلك في 1/1/2021.

- صيادلة وطب بيطري: يشترط للحاصلين على درجة دبلومة دراسات عليا / ماجستير وألا يزيد السن عن 30 سنة، والحاصلين على درجة الدكتوراه لا يزيد السن عن 34 سنة وذلك في 1/1/2021.

التخصصات المطلوبة من المختلط (ذكور)

يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على ( دبلومة الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراه ) لكليات تربية رياضية وحقوق وزراعة، ولغات أقسام (إنجليزي / فرنسي / عبرى / ياباني / لغة عربية)، والعلوم تخصصات ( كيمياء خاصة / كيمياء مزدوجة / ميكروبيولوجي/ كيمياء حيوية / حيوان / بيولوجي / فيزياء / حواسب وتكنولوجيا المعلومات )، والتجارة (محاسبة فقط)، وحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وتربية موسيقية، واقتصاد وعلوم سياسية، وآداب علم (نفـــس - اجتماع )، وعلاج طبيعي، والإعلام والصحافة، وسينما، وفنون جميلة (نحت / رسم)، ويشترط للمتقدمين لهذه التخصصات ألا يزيد السن في 1/ 1 / 2021 عن(30) سنة للحاصلين على درجة دبلومة دراسات عليا / ماجستير، و(34) سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه.

التخصصات المطلوبة من الإناث

يشترط أن تكون المتقدمات من الحاصلات على درجة (دبلومة الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراه) من كليات الصيدلة، وآداب علم نفس، ورئيسات تمريض، ويشترط للمتقدمات لهذه التخصصات ألا يزيد السن في 1/ 1 / 2021 عـن (30) سنة للحاصلات على درجة دبلومة دراسات عليا / ماجستير، و (34) سنة للحاصلات على درجة الدكتوراه.

مدة الدراسة: تكون مدة الدراسة عام ميلادي لجميع التخصصات ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

الشروط العامة للقبول

يشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين، وألا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين جنسيات أخرى، وألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون استقال أو فصل تأديبيا من أي كلية أو معهد أو مدرسة، وأن لا يكون أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجديدية والتي يتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها المتقدم، وألا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث، وأن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من الكومسيون الطبي للقوات المسلحة.

ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام في حالة عدم لياقته الطبية، وأن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام في حالة عدم اجتياز الاختبار، وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7,5 متر بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن 3 ثواني من إصدار أمر القفز.

كما يشترط أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية والطبية المتقدمة والتي تشمل التحاليل التخصصية المتقدمة، وأن يجتاز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقا لتقييم لجنة الاختبا، وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية، وأن يلتزم طالب الالتحاق بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية الحاصل عليها،

ويشترط أن تلتزم الطالبات المقبولات بالكلية الحربية بارتداء الزى العسكري والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ الانضمام وبعد التخرج، وأن يكون الطالب حاصل على درجة الدراسات العليا من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات)، ويُسمح للضباط الاحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، وأن يكون الطالب حاصل على (دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه) في نفس التخصص.

كما يرجى العلم بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها موجودة على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة على (الإنترنت) وهو tansiq.mod.gov.eg))، ويجب على الطالب السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن نظراً لأن استخراجها يستغرق وقتا طويلاً مما يؤدي إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول.

وسيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق 9/1/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021 ونظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وحرصا على سلامة المتقدمين للالتحاق بالكلية الحربية ومنعا لانتشار فيروس كورونا سيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الإنترنت وهو tansiq.mod.gov.eg)) اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/1/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 14/1/2021 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا وذلك لتقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد، كما سيتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الاختبارات.