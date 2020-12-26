تامر حسني بعد تصدره التريند: «استخدم كل طاقتك واتعب هتنجح»

تصدر الفنان تامر حسني «تريند» تويتر ويوتيوب في مصر وأكثر من دولة عربية، بعد طرحه أغنيتين في ألبومه الجديد «خليك فولاذي»، وهم «طمعتيني» و«قد الفراق»، حيث حققا نسب مشاهدة عالية، وتخطت الأخيرة حاجز الــ3 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

واحتفل «تامر» بالنجاح الكبير الذي حققه، إذ كتب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: «tamerhosnyVerified في نهاية رحلة ألبوم خليك فولاذي أحب أقول حاجة مهمة، الحمدلله إني أظهر في الساعات الأولى من إصدار أغنيتين فقط تريند 1 في تويتر بـ25 ألف تويتة، واتصدر يوتيوب تريند في مصر برقم 1 وكل الوطن العربي وأحقق على يوتيوب عالميًا المركز الـ19 بعد النجمة العالمية چينفرلوبيز، أحب اقول شيء مهم يمس كل إنسان طموح بشكل عام «استخدم كل طاقتك لتطويرك، اتعب ومتقلقش من العُمر تقدر في وقت قليل تنجح أكتر حسب انت استهلكت وقتك إزاي، يعني باللي اجتهد اكتر والنتيجة قدامكم والحمد لله انتظروا كليب فولاذي خلال أيام إن شاء الله، وهيكون مزج بين ألبومي و فيلمي القادم «مش أنا»، وانتظروا أيضًا مفاجأه في الـvalentine وانتظروا مفاجأه تالتة من العيار العنيف في الفترة القادمة».

واضاف: «بخصوص إللي بيسألوا على ألبومي هو منزلش غير على أبليكيشن واحد اسمه «deezer»، وأخيرًا بشكر كل صناع ألبوم خليك فولاذي، بجد عيشنا مع بعض رحلة مشرفة كلها نجاح ومواكبة لكل جيل بنعبر عنه، شكرًا لكل الجماهير العظيمة، شكرًا لمتابعيني الغاليين حبايب قلبي».

وينتظر تامر حسني خلال الفترة القادمة عرض فيلم «مش أنا» بعد الانتهاء من تصويره، ويعمل معه في الفيلم حلا شيحا، ماجد الكدواني، سوسن بدر، ويضم حوالي 3 أغاني مختلفة، واستقرت الشركة المنتجة على صيف 2021 لطرحه.