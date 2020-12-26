مستشفى العبور: عندنا 102 حالة بالعناية المركزة و40 على أجهزة التنفس

قال الدكتور شريف محسن، مدير مستشفى العزل بالعبور، والمنسق العام لمستشفيات عزل جامعة عين شمس، إن مستشفى العبور من أول المستشفيات التي تم تجهيزها لتكون مخصصة لعزل حالات كورونا، وجامعة عين شمس تساهم في 4 أماكن للعزل حاليا هي مستشفى العبور والمستشفى الميداني ومستشفى الباطنة ومستشفى رعاية المسنين.

102 مريض في الرعاية المركزة

وأضاف الدكتور شريف محسن خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الخدمة الطبية تقدم لـ224 مريض منهم 102 في الرعايات المركزة وباقي المرضى بالأقسام الداخلية، ومع زيادة الحالات جرى فتح رعاية الباطنة ومستشفى المسنين كإضافة لأماكن عزل مرضى كورونا، وفقا لتوجيهات رئيس جامعة عين شمس.

40 حالة على أجهزة التنفس الصناعي

وأوضح مدير مستشفى العزل بالعبور أنه يوجد نحو 40 حالة من ضمن الـ102 حالة في الرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، وهذه الحالات تتراوح ما بين حالات تحتاج للرعاية المركزة أو الرعاية المتوسطة الفائقة، ولا يمكن القول بأن الاحتياج الرئيسي فقط للرعايات المركزة، ولكن الرعاية المتوسطة، والتي تقدم الرعاية بالأكسجين، والذي يعد العلاج الرئيسي لمرضى كورونا، ويتم أخذه عن طريق الأنف أو الماسك، أو الماسك الأكبر أو التنفس الصناعي.

المواطنون ملتزمون نسبيا

ولفت الدكتور شريف محسن إلى أنه لاحظ خلال الفترة الماضية التزاما نسبيا من المواطنين لتنفيذ الإجراءات الصحية، ولكن يجب أن يكون الالتزام أكبر بكثير، لأن الوضع أصبح حرجا للغاية، «بقينا نشوف كورونا بين الناس اللي حوالينا خلاص، قرايبنا ومعارفنا»، داعيا المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية ولا سيما الكمامة وغسل الأيدي ومنع التجمعات الكثيرة.