رقم موحد لاستفسارات كورونا وتجهيز 29 مستشفى عزل بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تخصيص الرقم 15589، للرد على كافة استفسارات المواطنين من أبناء المحافظة بشأن فيروس كورونا، وتلقي أي بلاغات بشأن أي إصابات أو فيات جديدة، بما يسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزلياً عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها.

وحث مكي، في بيان صحفي اليوم السبت، المواطنين على تجنب التجمعات العائلية، ومنع التجمعات في المناسبات كالأفراح وسرادقات العزاء، والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة، ومنع التجمعات في الأماكن العامة، مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة، مشدداً على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جهة أخرى، خصصت مديرية الصحة بالدقهلية مستشفى تمي الأمديد المركزي لتكون مركزاً لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 28 مستشفى للفرز والعزل منتشرة في كافة مدن وقرى الدقهلية، موزعة على مستشفيات عامة ومركزية وتخصصية.

ويأتي مستشفى تمي الأمديد المركزي كمستشفى وحيد للعزل فقط، وهو أول مستشفى في الدقهلية يتم تخصيصه لعزل مصابي كورونا منذ بداية الجائحة.

واستعدت مديرية الصحة بالدقهلية بعدد 28 مستشفى للقيام بأعمال الفرز والعزل لمصابي فيروس كورونا، وتشمل:

5 مستشفيات صدر وحميات للفرز والعزل وهي:

مستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، ومستشفى صدر بهوت، ومستشفى صدر دكرنس، ومستشفى صدر المنزلة.

12 مستشفى بالمنطقة المركزية وجنوب الدقهلية وهي:

مستشفى المنصورة العام الجديد «الدولي»، ومستشفى السنبلاوين العام، ومستشفى شبراهور، ومستشفى شبراسندي، ومستشفى المقاطعة المركزي، ومستشفى أجا المركزي، ومستشفى ميت غمر المركزي، ومستشفى دماص المركزي، ومستشفى أتميدة المركزي، ومستشفى نبروه المركزي، ومستشفى بلقاس المركزي، ومستشفى جمصة المركزي.

11 مستشفى بمراكز ومدن شمال الدقهلية وهي:

مستشفى دكرنس العام، ومستشفى منية النصر المركزي، ومستشفى الكردي المركزي، ومستشفى الجمالية المركزي، ومستشفى الجمالية المركزية، ومستشفى ميت سلسيل المركزي، ومستشفى المنزلة المركزي، ومستشفى المطرية المركزي، ومستشفي المنصورة التخصصي «المنصورة القديم»، ومستشفى بني عبيد التخصصي، ومستشفى سندوب للتأمين الصحي.