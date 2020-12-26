زوجة الشرنوبي تكشف تفاصيل إصابتهما بكورونا: الأعراض كانت خفيفة

أعلنت راندا رياض، مديرة أعمال أنغام وزوجة محمد الشرنوبي، تعافيها وزوجها تماما من فيروس كورونا بعد إصابتهما منذ أكثر من 14 يوما، لافتةً إلى أن أعراضهما خلال الإصابة كانت خفيفة، وبعد مرور بضعة أيام على الإصابة استعادا صحتهما بشكل كامل.

وأضافت لـ«الوطن» أنهما خضعا للمسحة مجددا وتبينت سلبيتها، وأنهما يعيشان حياتهما الآن بشكل طبيعي بعد استعادتهما صحتهما مرة أخرى.

وكان محمد الشرنوبي أوقف التحضير لفيلم «ريتسا» لإصابته بكورونا، ولكنه سيعود مرة أخرى للعمل بشكل طبيعي استعدادا لبدء التصوير خلال الأيام القادمة عقب التعافي من الفيروس، والفيلم يضم عددا كبيرا من نجوم الفن منهم النجم القدير محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، مي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، بالإضافة لعدد آخر كبير من النجوم، والذين سيظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث العمل، ومن المقرر أن يعرض الفيلم خلال عام 2021، والفيلم من تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكير.

وينتظر محمد الشرنوبي أيضا عرض مسلسل «لؤلؤ» بداية من يوم 27 ديسمبر على شاشة قناة «ON»، والمسلسل يتناول قصة لؤلؤ، التي تحلم أن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من المتاعب خلال رحلتها، ويجسد «الشرنوبي» في المسلسل دور حبيب مي عمر، والمسلسل يعد البطولة الأولى لمي عمر في الدراما، ويشارك فيه إدوارد وأحمد زاهر ونرمين الفقي ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وهيدي كرم ونورهان ومحمد أبو النجا وعماد زيادة، ومن تأليف محمد مهران في التجربة الأولى له، وكذلك المخرج الشاب محمد عبد السلام ويشرف على الكتابة والإخراج محمد سامي.