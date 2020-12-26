أيتن عامر عن تصريحاتها بشأن عفاف شعيب: «اتعلمت منها ومش خناقة»

أكدت الفنانه أيتن عامر، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، أنها تكن كل الحب والاحترام للفنانة الكبيرة عفاف شعيب، موضحة أن اختلاف وجهات النظر لا يعتبر «خناقة».

وكتبت «أيتن»: «أنا استخدمت المساحة الصغيرة للاختلاف مع الأستاذة الكبيرة اللى كلنا اتعلمنا منها عفاف شعيب، ولكن هذا لا يقلل من احترامى ليها ولمشوارها الفنى الكبير، أنا بس حبيت أعرض وجهة نظري أنا وكل زوجة مطحونة، في محاولة مني لتشجيع الأزواج على مساعدة زوجاتهم مش أكتر «هي مش خناقة».

وكانت انتقدت أمس الفنانة أيتن عامر تصريح الفنانة القديرة عفاف شعيب بأنها «لا تعتبر الرجل الذي يغسل المواعين لزوجته بأنه رجل».

وكتبت «عامر» عبر تويتر، «إيه التصريحات العجيبة دى بس!!! مين قال إن اللى يساعد مراته فى ظل طحنة الدنيا دى يبقى من أنصاف رجال؟!! الستات بيشتغلوا وينضفوا ويطبخوا ويغسلوا وبالليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع، ولما الراجل يساعد نقول عليه مش راجل؟!!!!! ايه ده بجد؟».

أيتن عامر تألقت رمضان الماضي في مسلسل «فرصة تانية»، من خلال تجسيد شخصية ريهام أمام ياسمين صبري، وحقق دورها نجاحًا كبيرًا، وجذبت الجمهور إلى متابعة المسلسل رغم أن دورها ينتهي بمشهد انتحارها في منتصف المسلسل، واقترح عليها الجمهور أن تكون بطلة مسلسل بمفردها بعد إتقانها لدور الفتاة، التي تحب بجنون وينتهي بها الأمر إلى الانتحار.

«فرصة تانية»، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.