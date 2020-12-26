عضو غرفة الصناعات المعدنية عن ارتفاع أسعار الحديد: «ننتظر رفع رسوم الإغراق»  

أكد طارق جيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنهم كانوا يطالبون بتخفيض سعر الغاز الطبيعي الموجه لمصانع الحديد، وبالفعل تم تخفيض سعره مرتين، حيث وصل الآن إلى 4.5 دولار بعد أن كان بسعر 7 دولار.

وأوضح أنهم ما زالوا يطالبون بتخفيض سعره من جديد ليتوافق مع الأسعار العالمية، لأن الغاز يعد مكونا رئيسيا بالنسبة للمصانع متكاملة الإنتاج، ويؤثر على التكلفة الإنتاجية وبالتبعية ذلك يؤثر على أسعار المنتجات الخارجة من تلك المصانع، فكلما زادات تكلفة إنتاجها كلما كان سعرها عاليا، حتى تحقق هامش ربح وتغطي تكاليف الإنتاج.

وأضاف «جيوشي»، خلال لقائه ببرنامح «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامة عزة مصطفى، والمذاع على شاشة «صدى البلد»، أنهم كغرفة صناعات ينتظرون الآن قرار رفع رسوم الإغراق المرفوعة على مصانع الحديد، حتى يستطيعون مواجهة الأزمة التي تم بها صناعة الحديد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومطالبًا بسرعة اتخاذ قرارت لتخفيض التكاليف على المصانع.

الغاز غالي

وأشار، إلى أن سعر الغاز حتى الآن ورغم تخفيضه مرتين خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه مازال غاليًا وفقا للأسعار العالمية، فنتيجة ارتفاع التكاليف على مصانع المنتجات المعدنية في مصر، وندرة المواد الخام المحلية، والاعتماد على استيراد المواد الخامة التي تحتاجها تلك المصانع، أصبحت المواد الأولية لصناعة الصلب مستورد من الخارج.

زيادات مبررة

وشدد عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على أن هذه التكاليف المتسببة في رفع سعر المنتجات الحديدية بالسوق المحلي، وهي العامل الرئيسي وراء الارتفاعات التي يشهدها السوق المحلي للحديد في الفترة الأخيرة، لأن تكاليف المواد الخام ارتفعت عالميا، ولذلك ارتفع سعر الحديد خلال هذا شهر ديسمبر فقط مرتين أو ثلاثة، وبالطبع كل ذلك فضلا عن جائحة كورونا المؤثرة على العالم أجمع، وهي ما جعلت أي زيادة في سعر المنتج مبررة.