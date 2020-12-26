عضو غرفة الصناعات المعدنية: السعر العادل للغاز الطبيعي 2.7 دولار

أكد طارق جيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السعر العادل للغاز الطبيعي الموجه لمصانع الحديد والمنتجات المعدينة، من المفترض أن يكون 2.7 دولار، قائلا «السعر العادل للغاز 2.7 دولار، وحتى لو كان بـ 3 دولار، فدي مش مشكلة»، فمصر تنتج الآن الغاز الطبيعي بوفرة، على عكس الفترات السابقة التي شهدت أزمات بالغاز الطبيعي، وهو ما جعل سعره يصل في بعض الأوقات إلى 7 دولار، قبل أن ينخفض بعدها لأكثر من مرة ويصل لـ 4.5 دولار، ورغم ذلك ما زال سعره مرتفعا، بالمقارنة بالسعر العالمي.

يجب خفض سعر الغاز

وأضاف «جيوشي»، خلال لقائه بحلقة اليوم السبت، من برنامح «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على شاشة «صدى البلد»، أنه يجب أن تشهد الفترة القادمة انخفاض بسعر الغاز، حتى لا ترتفع التكاليف على المصانع المتكاملة وبالتالي تزادد سعر منتجاتها من الحديد والصلب.

رسوم وضوابط

وأوضح أن المصانع المتكاملة في السابق كانت مقيدة برسوم وضوابط حتى لا تستورد غاز منخفض السعر من الخارج مقارنة بسعر الغاز المحلي، فكان يعوض تلك التكاليف برفع سعر المنتج، مشيرا إلى أن اليوم ومع انخفاض التكاليف وبالأخص سعر الغاز، وبالتبعية تلك المصانع ستبدأ في مراجعة سياسات التسعير الخاصة بهم، فيجب مواكبة الظروف المحيطة دائما قبل اتخاذ أي قرار، وغدا إذا تغيرت تلك الظروف سنتخد قرارت أخرى تواكب هذه المتغيرات.

الدولة يجب أن تدرس تكاليف إنتاج الغاز

وطالب الدولة بدراسة حساب تكاليف إنتاج الغاز، وتخفيض سعره بالقدر الذي يتوافق مع تلك التكاليف، حتى تواكب في النهاية الأسعار العالمية، لأن دعم الصناعات المحلية سيساهم في غزو منتجات هذه الصناعات للسوق المحلي وحتى السوق الخارجي، فالهدف أولا أن نغطي احتياجات السوق المحلي والفائض بعد ذلك يتم تصديره.

المحلي زي المستورد

وأشار «الجيوشي»، إلى أن صناعة الحديد بالأخص لا تشهد تفضيل من المستهلك للمنتج المستورد على المنتج المحلي، فما يحدث على أرض الواقع عكس ذلك تماما، لأن إنتاج الحديد بالأخص من أي مكان يجب أن يتم وفق المواصفات العالمية، فلا يمكن أن يخرج للسوق حديد درجة ثانية أو رديء الجودة، فالحديد مواصفات إنتاجه واحده في كل العالم، ولهذا الحديد المصري مثله مثل السعودي والإماراتي والأمريكي، حيث أن هذا المنتج محدد بشروط سلامة.