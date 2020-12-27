تكييفات وكمبيوتر وموبايلات.. تفاصيل المزاد العلني يومي 10 و12 يناير

أعلنت بوابة التعاقدات العامة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تفاصيل مزاد علني لبيع بضائع جهات حكومية، وبضائع جهات حكومية يومي الأحد والثلاثاء الموافق 10 و12 يناير المقبل.

وتقام جلسه المزاد العلني بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية الكائن في: 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى الدقي، ويدفع المتقدم مبلغ نحو 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، و30% فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرط من شروط دخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها.

وجاءت تفاصيل المزادين العلنيين على النحو التالي:

مزاد يوم 10 يناير 2021

يشمل المزاد البضائع الآتية: «حديد وصاج وزهر خردة - ألوميتال - بلاستيك كسر - رخام - كشافات إنارة - تكييفات - كاوتش - بطاريات - هواتف محمول - جهاز تصوير خرائط - خشب كسر - أجهزة كمبيوتر وأجزاءها - جراكن - أجهزة ومستلزمات وأدوات طبية - قطع غيار سيارات - ألومنيوم - نحاس - ماكينات تصوير - صناديق قمامة - ورق دشت - محول كهرباء - براميل - طفايات حريق - مفروشات - خشب شجر - خلاطة خرسانة - ماكينات طباعة - كابلات كهربائية - ماكينات رش مبيدات - مجموعات ري - كاميرات - كويلات شيلر»

مزاد يوم 12 يناير 2021

ويشمل المزاد المقام يوم 12 يناير البضائع الآتية: «حديد وصاج وزهر خردة - بطاريات - أجزاء مصاعد - كاوتش - طلمبات - لوحات كهربائية - كشافات - كتب - أجهزة وأدوات ومستلزمات طبية - خشب كسر - ورق دشت - جوالات فارغة - جراكن - كتب - قطع غيار سيارات - أجهزة كمبيوتر وأجزاءها - ماكينات تصوير - طفايات حريق - بلاستيك - جهاز رش مبيدات - أبواب وشبابيك - أنابيب بوتاجاز - خزانات سولار - أجهزة كهربائية - أثاث - أشجار - نحاس - معدات خراطة - معدات نجارة - هواتف محمولة - ترنسات - ألومنيوم خردة».

وأهابت هيئة الخدمات الحكومية بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.