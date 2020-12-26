استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 818 جنيها

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم، السبت 26 ديسمبر الحالي، مقارنة بالتعاملات الصباحية التي وردت اليوم، إذ سجّل المعدن الأصفر استقرارًا لليوم الثاني على التوالي، بعد ارتفاع شهده أول أمس قدر بنحو جنيهين في الجرام الواحد.

وفي ضوء الخدمات التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء بشكل يومي، نرصد أسعار الذهب بمحلات الصاغة في نهاية تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 933 و935 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 816 و818 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 699 و701 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6528 و6544 جنيهًا.

وكوّن المعدن الأصفر هو الوعاء الآمن للادخار، يشهد في الفترة الحالية إقبالًا من المصريين، إذ تدعم الدولة مصنعي الذهب في مصر، عن طريق تصدير الذهب في صورة مشغولات ذهبية وحُلي وإعادة تشكيله بدلًا من تصديره كمادة خام فقط.

ويعتبر معدن الذهب أيضًا أحد المعادن النفيسة التي يلجأ إليها المواطنون والمستثمرون والحكومات أحيانًا، ممثلة في البنوك المركزية باعتباره وعاء استراتيجي آمن، وذلك خلال فترات الأزمات والحروب وانتشار الأوبئة أو في الحالات التي يحدث خلالها انكماشًا في الاقتصاد.

وعالميًا، سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا عن تسوية التعاملات التي سجّلتها مساء الخميس الماضي مع هبوط الدولار الأمريكي، إلا أنّها سجلت أول خسارة أسبوعية في شهر.

إذ شهد المعدن النفيس خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعًا في الأسعار، ليحقق بذلك أعلى مستوى له خلال أسبوع، مستندًا إلى الارتفاع الذي سجله في جلسة سابقة، بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأمريكي، يأتي هذا فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات.