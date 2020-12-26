أسعار الذهب اليوم السبت 26-12-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، استقرارا لليوم الثاني على التوالي، حيث كان آخر ارتفاع شهدة الذهب أول أمس بمقدار جنيهين في الجرام.

وترصد «الوطن» متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحل الصاغة، في ضوء الخدمات المتنوعة التي تقدم للمتابعين والقراء بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 933 و935 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 816 و818 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 699 و701 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6528 و6544 جنيهًا.

2020 بداية تطبيق دمغ الذهب بالليزر بدلا من القلم

وأعلن اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة الموازين والدمغة عن بدء تطبيقدمغ الذهب بالليزر والتخلي عن الشكل التقليدي المتبع في هذا الشأن، وذلك بعد نجاح فترة التشغيل التجريبي.

وأضاف منتصر خلال مداخلة على فضائية Dmc، أن الطريقة الدمغ الجديدة تتم على النحو التالي وفقا لتصريحاته «دمغة الليزر تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والتاجر له أن يقدم مشغولاته، ونحن من ندمغها له بالسيستم الذي يتناسب مع المصلحة طبقا لقوانينها».

ونوه منتصر إلى أن فكرة دمغ الذهب بالليزر ما هى إلا مشروع قومي لرقمنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة داخل مصر .

وأضاف منتصر، أن تطبيق الفكرة جاء بهدف الحفاظ على شكل المشغول وجماله، إذ أنه كان قديما يتم دمغ المصوغات بالدمغة القديمة وقلم الدمغة الموجود على كل مشغول، وأن قلم الدمغة طبقاً للمشاكل القديمة يؤثر على المشغولات.

«الدمغة الحكومية القديمة السليمة مثلها مثل الجديدة بالليزر ولا يوجد أي فرق بينهما، والفرق الوحيد الموجود بينهما هو أن هذه الدمغة بالقلم والأخرى بالليزر» هكذا فرق منتصر بين الدمغة القديمة والليزر.

السعودية تسجل ارتفاعًا في الذهب

وفي السعودية شهدت اليوم الأسواق المحلية صعودا في أسعار الذهب، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الصباحية نحو 226.54 ريال، فيما سجل العيار الأكثر تداولا في المملكة الـ 21 نحو 198.22 ريال.

وشهد كذلك الذهب عيار 18 ارتفاعا صباح اليوم بقيمة 169.91 ريال للجرام الواحد، أما الأوقية فسجلت نحو 7,046.25 ريال.

وأخيرا شهد سعر الجنيه الذهب في المملكة اليوم والذي يبلغ وزنة 8 جرامات من عيار 21 وسجل صعودا بقيمة 1,585.80 ريال.

ووفقا للمحللين، فإن المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا، استفاد بشكل أو بآخر من سلالة فيروس كورونا الجديدة والتي تعد الأسرع انتشارا، على عكس بداية ظهور جائحة كورونا التي بدأت في أواخر 2019، والتي كانت سببًا في فرض قيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا وبريطانيا، بعد أن تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف، الأمر الذي دفع الأسهم الآسيوية لتهبط ويؤثر على المعدن الأصفر.