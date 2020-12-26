استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم وعيار 24 بـ940.69 جنيه

استقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم السبت، بعد تراجع بقيمة 7 جنيهات في التعاملات الصباحية مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

ويشهد الذهب حاليًا إقبالًا من المصريين، كونه وعاءً آمنًا للادخار، وتدعم الدولة مصنعي الذهب في مصر، عبر تصدير الذهب كمشغولات ذهبية وحلى وإعادة تشكيله بعيداً عن تصديره كمادة خام فقط.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 940.69 جنيه، وعيار 21 نحو 823.13 جنيه، في حين سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 705.53 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب في منتصف التعاملات نحو 6,585 جنيه.

ويعد الذهب أحد المعادن النفيسة التي يلجأ إليها المواطنون والمستثمرون وأحيانًا الحكومات ممثلة في البنوك المركزية كوعاء استراتيجي آمن، خلال الأزمات والحروب وانتشار الأوبئة أو في حالات الانكماش الاقتصادي.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب عن تسوية التعاملات مساء الخميس الماضي مع هبوط الدولار الأمريكي، لكنها سجلت أول خسارة أسبوعية في شهر.

ضعف الدولار

وواصل المعدن ارتفاعه مع ضعف الدولار، بعد توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق ينظم العلاقة التجارية بعد اتفاق البريكست، في الوقت الذي لا تزال مخاوف السلالة الجديدة لفيروس كورونا تثير مخاوف المستثمرين، خاصة مع استمرار الدول حظر السفر مع بريطانيا وآخرها الصين.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب المشرعين بتغيير جزء مساعدة فيروس كورونا في فاتورة الإنفاق ليشمل مدفوعات بقيمة 2000 دولار لكل أمريكي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ 600 دولار لكل شخص، الموجودة في حزمة التحفيز التي أقرها الكونجرس.

وثبتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء الخميس الماضي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.