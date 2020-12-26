عناية شخصية أو رياضية.. هدايا يمكن شراؤها لخطيبك أو زوجك في رأس السنة

تزامنًا مع نهاية العام الجاري، يلجأ بعض الأزواج والمخطوبين إلى مهاداة بعضهم البعض بأشياء مميزة وغير تقليدية يكون لها طابع مميز لدى الشريك، وتترك ذكرى رائعة بنهاية العام وبداية عام آخر.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» بعض النماذج من هدايا غير تقليدية يمكن أن تقدمها الفتيات لشريك الحياة في رأس السنة الجديدة وهي كالتالي:

أجهزة العناية الشخصية

يمكنك الاستعانة بأجهزة العناية الشخصية كاختيار أمثل لشريك حياتك، مثل ماكينات الحلاقة وشفرات إزالة الشعر، التي تبدأ من 180 جنيهًا وتصل إلى 490 جنيهًا.

كما يمكنك تقديم هذه الهدية بطريقة مميزة عن طريق إحضار بوكس هدايا ووضع بعض من أدواته الشخصية الذي يعتاد استخدامها مثل «ماكينة حلاقة كهربائية وكريم حلاقة وafter shave وجل أو كريم للشعر».

الملابس والأحذية

وتتراوح متوسط أسعار التيشيرتات والجواكيت الرجالي، بين 200 و700 جنيه، أما الأحذية، فتبدأ من سعر 180 جنيهًا، وتصل إلى 500 جنيه.

الساعات

وتعد الساعات من الهدايا المميزة لشريك الحياة، ولا تقل أهميتها مع مرور الوقت، وتتراوح متوسط أسعارها بين 200 إلى 1000 جنيه حسب الماركة.

الروائح العطرية

وتختلف الروائح العطرية باختلاف الأذواق فيمكنك الاعتماد على الراوئح «الشوجر» أو الروائح الشرقية مثل العود والمسك وغيرها حسب تفضيلات شريكك، وتبدأ أسعارها من 400 إلى 1000 جنيه.

الهدايا التكنولوجية

وتتمثل هذه الهدايا في أشياء مثل الباور بانك، الذي يتراوح سعره بين 250 و450 جنيهًا، أو سماعات «الإيربود»، التي يبدأ سعر «الهاي كوبي» من 200 جنيه، وتصل إلى 500 جنيه، أو ساعة تتبع اللياقة البدنية التي يبدأ سعرها من 400 وحتى 1000 جنيه.

الهدايا الرياضية

وإذا كان شريكك من محبي ممارسة الرياضة بانتظام، يمكنك شراء تيشرت رياضي للنادي الذي يشجعه، أو كاب للرأس من الماركات العالمية، أو حذاء رياضي، أو حقيبة لأدوات الجيم.