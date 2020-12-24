الحكومة تناقش مصير «حظر تجول رأس السنة» الأسبوع المقبل

قرارات هامة تنظرها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بحسب تصريحات المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي كشف في عدة تصريحات تليفزيونية مساء الأربعاء، أن اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل سيناقش سيناريوهات لليلة رأس السنة.

ويعد من أبرز ما سيتم مناقشته خلال الاجتماع إمكانية تطبيق قرار بحظر سير للمواطنين أو ما يعرفه البعض بحظر تجوال خلال ليلة رأس السنة لتقليل التجمعات، في ظل وصول إصابات فيروس كورونا لما يلامس الألف إصابة يومية، وتزايد ملحوظ في أعداد الوفيات.

لكن بحسب ما قاله المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، فإن لجنة إدارة أزمة لم تناقش أي شيء فيما يتعلق بقرار الحظر قبل ذلك، وخلال الاجتماع سيناقش عدة قرارات منها ما يمكن تطبيقه من إجراءات في هذه الليلة.

الحكومة: لن نسمح بأي تهاون في الإجراءات الاحترازية

وأعلن مجلس الوزراء، أمس، التشديد على تطبيق الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة المخالفات بالإضافة لوجود توجيه واضح لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية وأن الدولة لن تقبل التهاون في تنفيذ الإجراءات.

وأعلنت الحكومة إلغاء احتفالات رأس السنة بشكل كامل منعا لوجود أي تجمعات، بالإضافة لقرار سابق معلن من وزارة السياحة الجمعة الماضية بحظر الحفلات داخل الفنادق وإلغاء الحجوزات السابقة، فضلا عن دراسة فرض غرامة فورية لمن لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في التجمعات الجماهيرية والمولات والمواصلات ووسائل التنقل العامة.