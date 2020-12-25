«المنشآت الفندقية»: السماح بحفلات زفاف رأس السنة بالقاعات المفتوحة

قالت حنان وفقي، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح إن إقامة أفراح وحفلات خطوبة بالقاعات المكشوفة بالفنادق ليلة رأس السنة مصرح به ولا توجد عقوبات على الفنادق التي تنظم حفلات الزفاف خلال تلك الليلة، وأضافت لـ«الوطن» أن هناك اختلافات كثيرة بين استضافة حفلات زفاف وتنظيم احتفالات غنائية داخل الفندق، فالأولى تقام بقاعات مكشوفة ويكون أقصى عدد للحاضرين بها لا يتجاوز الـ 300 فرد على أن تكون مساحة القاعة تسمح باستضافة ضعف هذا العدد أو يزيد كما أنه يتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعية على الموجودين بالفرح مع وجود فارق نحو متر بين الشخص والآخرمع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمقاومة فيروس كورونا، متابعة: «أما الاحتفالات الغنائية والفنية فغالبا ما يحدث بها ازدحام».

قرار السياحة بإلغاء الاحتفالات ليلة رأس السنة صائب

وثمنت وفقي قرار وزارة السياحة بعدم إقامة أية فعاليات سياحية أو ثقافية أو احتفالات ليلة رأس السنة بالمنشآت السياحية والفندقية، لأن تلك الاحتفالات قد ينجم عنها إصابات بالفيروس بين الحاضرين بسبب الزحام الذي غالبا ما يصاحب إقامتها، مشيرة إلى أن هذا القرار لم يتسبب فى إلغاء أي حجوزات للنزلاء بفنادق الإسكندرية ومطروح خلال تلك الفترة.

نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية 30%

وأشارت نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية إلى أن نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية خلال شهر ديسمبر الجاري، بلغت نحو 30% بتراجع نحو 20% عن شهر نوفمبر الذي يسبقه، لافتة إلى أن كافة فنادق المحافظة تعمل بشكل طبيعي وتستقبل الضيوف رغم ضعف نسب الإشغال، موضحة أن فنادق سيوة التابعة لمحافظة مرسى مطروح تشهد إقبالا كبيرا خلال تلك الفترة من المصريين.

وأوضحت وفقي أن كافة فنادق الإسكندرية حريصة على استمرار العمل وتسعى بشدة لجذب السياح خلال الفترة المقبلة، معربة عن أملها في أن تساهم الأمصال التي تم اختراعها مؤخرا في القضاء على فيروس كورونا، ما يعيد الحياة والحركة السياحية لطبيعتها المعتادة قبل الجائحة.