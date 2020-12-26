الشرطة الأمريكية: نبحث عن عدد من الأشخاص على خلفية انفجار «ناشفيل»

قالت شرطة «ناشفيل» الأمريكية عاصمة ولاية «تينيسي»، إنها تبحث عن عدد من الأشخاص بما يخص حادث الانفجار الذي وقع أمس الجمعة وسط المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وشهدت المدينة الأمريكية، أمس الجمعة، انفجارا قويا هز وسطها فيما تصاعد الدخان من مكان الحادث، كما اهتزت عشرات المباني المحيطة جراء الانفجار، وتكسرت نوافذ وخلعت أبواب، وسادت حالة ذعر بين سكان المنطقة.

وقال مكتب «إدارة الطوارئ» في المدينة الأمريكية، إن حافلة متروكة في وسط المدينة انفجرت، فيما أوضحت السلطات الأمريكية، أن الانفجار كان متعمدا، وأسفر عن وقوع 3 إصابات وأضرار مادية جسيمة، فيما بحثت الشرطة فرضية العمل الإرهابي في الانفجار.

وأشارت المعلومات الرسمية، في وقت سابق، إلى أن صوتاً مسجلاً صدر من المنزل المتنقل، وحذر الصوت، السكان بأن عليهم إخلاء المنطقة قبل دقائق من الانفجار.

ووصفت الشرطة الأمريكية، السيارة بأنها منزل متنقل يمكن استخدامه في التخييم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، إنه لا يوجد تهديد بانفجار جديد بعد تفجير ناشفيل، مضيفا في مؤتمر صحفي لشرطة ناشفيل ومكتب التحقيقات، أن فرقا من عدة وكالات حكومية بدأت التحقيق.

وكان الملياردير الأمريكي من أصل لبناني، ماركوس ليمونيس، أعلن في وقت سابق، اليوم، تخصيص مكافأة مالية كبيرة لمن يدل على أي معلومات مفيدة حول انفجار ناشفيل.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن ليمونيس، المقدم لبرنامج تليفزيون الواقع «بروفيت»، قام برفع قيمة المكافأة المالية إلى 315 ألف دولار، وفقا لما ذكرت «سكاي نيوز».

وكانت الشرطة الأمريكية، اعتقلت أمس الجمعة، بين 3 و 5 أشخاص على خلفية الانفجار، وقالت الشرطة، في وقت سابق، إنها تحتاج لوقت للتعرف على خلفية الانفجار.

وكان عمدة المدينة الأمريكية، جون كوبر، قال أمس الجمعة،، إن ناشفيل محظوظة لأن عدد الإصابات كان محدودا.