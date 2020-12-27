أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 27-12-2020 في مصر

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار اليوم، الأحد 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد التذبذب الواضح في أسعار بورصة الدواجن خلال الأشهر القليلة الماضية بين ارتفاع وانخفاض.

وشهدت أسعار بورصة الدواجن خلال الأشهر الماضية انخفاضًا ملحوظًا في السوق المصرية، ما جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن كانخفاض سعر البيض.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن اليوم بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

وفي تصريحات للدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ«الوطن»، يقول إنّ هناك حالة من الاستقرار في أسعار الدواجن اليوم، إذ تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع ما بين 19 إلى 20 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 23 و24 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة، كما استقر سعر البيض أيضًا عند سعر 30 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السعر العادل لسعر الدجاجة بالمزرعة 22 أو 23 جنيهًا.

وأضاف «السيد» أنّ الكتكوت تراوح سعره بين 3 إلى 5 جنيهات، كما تراوح سعر الدواجن البلدي بين 23 إلى 24 لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا، ويتراوح سعر الجملة للبط الأبيض بين 26 إلى 27 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بسعر يترواح بين 30 و32 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي بين 35 إلى 36 جنيهًا ليصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

وعن سعر الرومي قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إنّ سعره يبدأ من 42 جنيهًا وحتى 48 جنيهًا، إذ يصل للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا.

وأوضح «السيد» أنّه هناك اتجاه من شعبة الدواجن لدخول جميع منتجي الدواجن والمربيين في «بورصة الدواجن»؛ مشيرًا إلى أنّه من خلال البورصة يتم وضع حد لتكلفة الإنتاج وآخرًا لهامش الربح، بحيث تضمن البورصة ألا يتأذى المربي من انخفاض السعر أو المستهلك من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار.

توقعات بورصة الدواجن

وقال عبدالعزيز السيد إنّ هناك مخاوف خلال الفترة الحالية بين المربيين تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، والذي يتسبب بصورة مباشرة في زيادة تكلفة الإنتاج وزيادة أعداد النفوق في الدواجن نتيجة برودة الطقس خاصة في المحافظات الساحلية ما يدفع المربي إلى التدفئة على مدار 24 ساعة، فضلًا عن زيادة الأمراض الوبائية الخاصة بالطيور ما يسبب مشكلة للمربين تدفعه إلى الخروج من المنظومة بسبب زيادة الخسارة.

وعن أسعار الأعلاف، قال «السيد» إنّها شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إذ تراوح سعر الطن بين 7600 إلى 7700 جنيه، ما أثر بشكل كبير على أسعار بورصة الدواجن، والتي تعتمد بشكل كبير على ارتفاع أو انخفاض أسعار الأعلاف.

وعن الحديث عن الموجة الثانية لفيروس كورونا وتأثيرها على بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، يقول «السيد» إنّه من الطبيعي أن يؤثر على القوة الشرائية للمواطن نظرًا لتدني الإنتاج بشكل واضح بسبب مشاكل منظومة المربين.