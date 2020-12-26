الإعلامية دارين مصطفي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية دارين مصطفي، مذيعه النشرة الإخبارية في قناة «القاهرة والناس»، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابتها بفيروس كورونا بعد إجرائها المسحة.

وكتبت «دارين»: «الكورونا تفوتني!!! لاممكن أبدا، الحمدلله على كل اللي يجيبه ربنا، إيجابي كورونا».

إصابة المشاهير

وكان أعلن منذ ساعات عدد من المشاهير إصابتهم بفيروس كورونا، حيث أعلنت المخرجة هالة خليل، إصابتها بعد خضوعها للمسحة، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إيجابي كورونا الحمد لله وقوع البلا ولا انتظاره خلوا بالكوا من نفسكوا».

كما أعلنت المنتجة شهد رمزي، إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت «شهد» عبر حسابها الشخصي بـ«إنستجرام»، صورة لها، وعلقت قائلة: «أجريت مسحة كورونا منذ 11 يوما واكتشفت أنها إيجابية دعواتكم بالشفاء العاجل».

وأيضًا أعلن شقيقها شريف رمزي إصابته بكورونا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا: «الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية اللي تعامل معايا الفترة اللي فاتت يخلي باله».