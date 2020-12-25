عمرو أديب: المصريين عايشين حياتهم والدولة هتشيل الشيلة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لم يعد يعول على وعي الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وطالب الحكومة بأن تطبق القانون على الذين لا يلتزمون بالإجراءات التي تفرضها، وبخاصة بعدما شهدت البلاد في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة على مستوى أعداد الإصابات اليومية، بسبب عدم التزام المواطنين، مشيرًا إلى أن كل المطاعم والكافيات لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية، كما أن هيئة مترو الأتفاق حررت 1500 محضر ضد أشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمامة.

مفيش مطعم ملتزم بالإجراءات

وأضاف «أديب» خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «البلد مفيهاش مطعم أو كافيه واحد ملتزم الإجراءات الاحترازية الناس قاعدة فوق بعض»، مشيرًا إلى أنه لن يناشد أحدًا، لكنه يطلب من الدولة أن تطبق الإجراءات.

لا شئ يردع المصريين

وتابع، أنه لا يريد الإغلاق أو حظر التجول، ولا يمهد لذلك، لكنه يريد الالتزام بالقانون والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة والأمان للجميع: «المصريين عايشين حياتهم بالطول والعرض ولا يوجد رادع».

أتحدى إن حد في مصر معندهمش قريب أو صاحب أصيب بكورونا

ولفت، إلى أن المجتمع المصري شهد إصابة ووفاة الكثير من المشاهير، لكن أحدًا لا يهتم بالالتزام بالإجراءات: «الدايرة بقت ضيقة جدًا وأتحدى إن حد في مصر عنده حد قريب منه أو صاحبه مش مصاب بفيروس كورونا»، موضحًا أن أعداد الإصابات في مصر يتزايد كما أن بعض المستشفيات الخاصة أصبحت تستقبل مرضى كورونا: «الموضوع مبقاش ينفع فيه أبنائي الأعزاء، الدولة هي اللي لازم تحمينا لأنها اللي هتشيل الشيلة في النهاية، وللأسف البلد مهرجانات واحتفالات ومحدش واخد الموضوع جد».