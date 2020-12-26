عمرو أديب: فيه أدوية مبقتش موجودة.. ومبيعات الكمامات قلت

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها للسيطرة على تداعيات فيروس كورونا التي تعاني منها والعالم، موضحًا: «الدولة بتجري وبتنهج هنشيلها أكتر من كده إيه، في 1500 ألف شخص مصرين يركبوا المترو دون كمامة، مبيعات الكمامة في مصر قلت، أنا أناشد الدولة بشكل واضح أن تتدخل لأن الناس مش ناوية، الموضوع مفيهوش حرية، وعند المذيعين الدور عليّ، انا بحاول بس أأخر المسافة».

أديب: ربنا أدانا نعمة لازم نحافظ عليها

وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «عندي ضيوف جايين من بره، واحد قال لي إيه ده، إحنا كنا مش عارفين نتحرك، لكن هنا في مصر كل حاجة موجودة، النعمة اللي ربنا ادهالنا لازم نحافظ عليها ومش لازم نرفصها، يبدو أن فكرة المحافظة عليها لا علاقة لها بالمواطن».

الدولة مصرة على مواصلة التحديات رغم كورونا

وتابع: «الدولة عندها مليون حاجة جنب بعض، ومصرة على التحدي، وتمضي في بناء الاقتصاد، لكن المواطن، كلها شوية وهنلاقي اللي بيقول فين المستشفيات، دلوقتي ابتدى يبقى في أدوية مش موجودة».

وأردف: «معرفش ليه ربنا ساترها لحد دلوقتي، ده رحمة ونور منه، وأناشد الدولة المصرية إن يبقى في تدقيق، إحنا بنكافح ونناضل ومن الدول القليلة اللي التعليم مستمر فيها، خلونا نقدر نكمل، إحنا كده بنضرب نفسنا في مقتل، وفي ناس عندها استهتار وعدم إحساس بالمسؤولية، وأطلب من الدولة أن تحافظ على هذا البلد مفتوحا، وهو ده التحدي، والسهل إننا نقول إن مفيش كريسماس السنة دي، وشفت فيديو اتنين اتقبض عليهم عشان في الشارع بإنجلترا».