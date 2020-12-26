عمرو أديب يطالب بمنع الرحلات لجنوب أفريقيا ونيجيريا لمدة أسبوع

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية يجب أن تطبق القانون ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية، مشددًا على أنه لم يعد يعول على وعي المواطنين في مواجهة جائحة كورونا بسبب عدم التزامهم، محذرًا من أن لبنان وصل إليها أشخاص مصابون بالسلالة الثالثة التي ظهرت في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أنه يجب اتخاذ إجراء غلق الطيران ضد الدول التي لم يعد العالم يسير رحلات الطيران إليها بسبب ظهور سلالات جديدة للفيروس فيها.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «مش بقول نقفل الطيران ولا نقفل البلد، لكن بقول نشوف الدول دي إيه، النهاردة الأمريكان قالت إنه هتخصص معاملة مختلفة لكل شخص جاءها من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة، كما يجب أن نغلق الطيران لمدة أسبوع أو 10 أيام تجاه نيجيريا وجنوب أفريقيا بسبب سلالة كورونا التي ظهرت فيهما».

وتابع مقدم البرنامج: «مصر تسابق الوقت في ملف لقاح كورونا، وأي بلد عشان تجيب لقاح قدامها شهرين أو تلاتة لو عظيم، لكن تطعيم معظم المواطنين سسيستغرق وقتًا كبيرًا، وإن تحدثنا فقط عن التطعيمات اللازمة للقصر العيني، فإننا نتحدث عن أرقام تتراوح ما بين 800 ألف شخص إلى مليون شخص، أي أننا نحتاج إلى يحتاج مليون جرعة لهذا المكان فقط».

مينفعش نبقى متطمنين وإحنا بنتعامل مع كورونا

وأردف الإعلامي عمرو أديب: «هناك أيضًا بطولة العالم لكرة اليد، وسيأتي إلى مصر نحو 1300 لاعب، ولن نتحدث عن الجمهور وستتراوح نسبة الحضور ما بين 30% إلى 40%، مينفعش نبقى متطمنين أوي لأننا بنتعامل مع شئ منعرفهوش، لأن الفيروس ممكن يقفز قفزات كبيرة، أنا خلاص غيرت رأيي وبقول إن الفترة الجاية لازم يتم التعامل فيها بجدية».