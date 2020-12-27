الشؤون الإسلامية: جماعات إرهابية تنفق أموالا باهظة لتشويه صورة الأزهر

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدولة المصرية داعمة لرسالة الأزهر الشربف بصفة مستمرة، لافتًا إلي أن موازنة مؤسسة الأزهر الشريف كانت في عام 2014 تبلغ 8.4 مليار جنيه، وذلك منذ 6 سنوات ماضية، لكن ميزانية مؤسسة الأزهر قفزت إلي حوالي 16 مليار جنية الآن.

مؤسسة الأزهر تعبر عن وسطية الدولة الوطنية المصرية

وأضاف «هندي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم"، على شاشة Extra news أن الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج تعمل بصفة دائمة علي تشوية صورة الأزهر وذلك من خلال صرف مبالغ طائلة لتشوية صورة الأزهر في مصر وفي والخارج وإضعاف صوت الأزهر في العالم الخارجي وبصفة خاصة في دول الغرب التي عانت خلال الفترة الماضية من الجماعات الإرهابية.

وتابع: أن مؤسسة الأزهر تُعبر عن وسطية الدولة الوطنية المصرية، حيث إن الدولة أخذت من مؤسسة الأزهر التدين الوسطي والذي يشير إلى عدم المغالاة، فمؤسسة الأزهر الشريف والدولة تتحمل نفقة كافة الوافدين بمختلف الدول.

عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: الدولة لا تنسى دور الأزهر الشريف

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الدولة تساعد مؤسسة الازهر في نشر الوسطية عن طريق المؤتمرات والبعثات الخارجية في أفريقيا ودول العالم وعودة الأزهر مرة أخرى في أفريقيا وبعض المبادرات التي تتبناها الدولة في الخارج عن طريق مبادرات الدعم، فالدولة المصرية لاتنسى دور الأزهر الشريف في العمل على مواجهة التكفيريين وأفكار المتشددين، والجماعات الإرهابية، فضلا عن العمل بكل جهد نحو تجديد الخطاب الديني.