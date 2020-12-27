أديب: الإخوان أحرقوا 86 كنيسة بسبب دعم الأقباط ثورة 30 يونيو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إيذاء الأقباط في مصر لم يعد موجودًا في عصرنا الحالي، نظرًا لأن حرية العقيدة متاحة للجميع، وهناك قناة حكومية تُذيع كل يوم أحد «قداس الأحد»، وهذا من حقهم، فهم من الشعب المصري ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية قاموا بحرق 86 كنيسة بسبب وقوف ودعم الكنيسة والأقباط في مصر لثورة 30 يونيو لذا قرروا حرق كنائسهم.

الكنائس تم ترميمها بشكل أفضل مما كانت عليه بعد ثورة يونيو

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، على شاشة «mbc مصر»، أنه في 30 يونيو كان المسلمين والأقباط يدًا واحدة، وبعد عام 2013 بدأ ترميم الكنائس وإصلاحها وأمدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يدها لإصلاح هذه الكنائس لتعود أفضل مما كانت وكان هناك دقة في الترميم وفي التصميم.

ترميم الكنائيس ليس منة ولا منحة للأقباط.. ده حق وواجب

وأشار الإعلامي إلى أن هذا الأمر ليس منة ولا منحة بل هو حق المواطنة من جهة الحكومة، محذرا من وجوب الاحتراز لأنه مع قرب أعياد المسيحيين يحاول الإخوان إفساد أعيادهم، متمنيًا للإخوة الأقباط عيدًا مجيدًا آمنًا في ظل وباء فيروس كورونا المستجد الذي يضرب العالم في الوقت الحالي، وخاصة الموجة الثانية الشديدة.

عمرو أديب يحذر من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد الإعلامي، من خطورة التراخي من اتباع الإجراءات الاحترازية لصد الوباء، حيث ذكر أن الكمامة حاليا والإجراءات الوقائية من الفيروس أأمن من أي لقاح، كما أنه سيكون هناك واجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد ظهور لقاح كورونا، وبعض دول العالم بدأت في تطعيم مواطنيها باللقاح.

محمد بن سلمان و تركي آل الشيخ تلقيا لقاح كورونا

وأوضح أن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، تلقى اليوم لقاح الخاص بفيروس كورونا، كما تلقاه أيضًا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيهة بالمملكة العربية السعودية، وهذا يعد رسالة اطمئنان للشعوب بآمان اللقاح، بسبب انتشار رسائل مؤخرًا تشكك في فعاليات وأمان اللقاحات التي خرجت للنور.