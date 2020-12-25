ضبط شقيقتين قتلتا سيدة بمعاونة آخر في المنوفية لخلافات مالية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، لغز العثور علي جثة سيدة ملقاة داخل مجري مائي بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، حيث تبين أن شقيقتين ومالك محل، اعتدوا على الضحية بآلة حادة، واستولوا علي كافة متعلقاتها الشخصية وإيصالات أمانة، ثم ألقوا بجثتها في مجري مائي.

بعد ضبط المتهمين الثلاثة، وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن المجني عليها كانت تقرض الشقيقتين مبالغ مالية بعد كتابة إيصالات أمانة، وبعد التأخر في الدفع هددتهما المجني عليها بإقامة دعوى قضائية، ثم تنازلت السيدة بعد تعهد ابنة إحداهما بدفع المبلغ في أقرب وقت مقابل التنازل عن القضية، وبالبحث عن المتهمين تبين أن لهم معلومات جنائية .

وكشفت التحريات أن الشقيقتين استعانتا بأحد أقاربهما، مالك محل تجاري، واستدرجوا المجني عليها بهدف تسليمها المبلغ ثم اعتدوا عليها بآلة حادة ما تسبب في وفاتها، ثم قاموا بإلقاء جثتها بمجري مائي بهدف التخلص منها وإخفاء آثار الجريمة .

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بإلقاء القبض علي المتهمين الثلاثة "شقيقتين وآخر" قاما بقتل السيدة التي وجدت داخل أحد المجاري المائية بمركز بركة السبع، بهدف الحصول علي إيصالات أمانة من المجني عليها، حيث أقرضت الشقيقتين مبالغ مالية ولم تقوما بسدادها .

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وجارالعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .