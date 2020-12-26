إصابة برلمانية في المنوفية بفيروس كورونا

أصيبت الدكتورة غادة كمال قنديل، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن محافظة المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، وتخضع للعزل المنزلي، وفق برتوكول وزارة الصحة، تحت إشراف الأطباء بمديرية الصحة بالمحافظة.

وأعلنت غادة قنديل على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: «أصيبت الدكتورة غادة كمال قنديل، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، بفيروس كورونا، حيث تخضع للعزل المنزلي وبروتوكول وزارة الصحة، دعواتكم لنا بتمام الشفاء العاجل، ونعدكم أننا مستمرين في التواصل مع أهل الدائرة الكِرام».

وأكد مصدر مقرب من النائبة عن حزب الشعب الجمهوري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النائبة خضعت لإجراء مسحة طبية، بعد ظهور بعض الأعراض عليها، وأظهرت نتيحة المسحة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.