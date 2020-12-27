«التنمية المحلية»: غلق 10 آلاف محل و2700 مقهى لمخالفتها قرارات الحكومة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة قد اتخذت عدة قرارات وإجراءات بحق أصحاب المحال التجارية التي خالفت تعليمات قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد فتح وإغلاق المحال والمطاعم، موضحا أن محافظة القاهرة هي أكثر المحافظات التي بها مخالفات بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والورش الحرفية وغيرها من هذه الأمور.

القاهرة تتصدر المحافظات في نسب مخالفات قرار غلق المحال

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن المحافظة التي تحتل المركز الثاني في عدد المخالفات هي بنى سويف، ثم محافظة الإسكندرية، وكذلك محافظة الغربية، موضحًا أن عدد المحال التي تم إغلاقها لمخالفتها الإجراءات وصل حتى الآن إلى 10 آلاف محل.

كل الأمور ستتطرح اليوم في اجتماع إدارة أزمة كورونا

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن كل الأمور مطروحة في اجتماع الأزمة الخاصة بفيروس كورونا المستجد الذى يعقد اليوم الأحد وسيتم مناقشة كل الإجراءات ومدى فرض غرامات فورية على المخالفات من أجل الحفاظ على الدولة وصحة المواطنين، موضحًا أنه تم إغلاق ما يقارب 2700 مقهى كانت مخالفة لقرارات الإغلاق وقدمت الشيشة في الخفاء للمواطنين.

أستاذ طب الأطفال: هناك الكثير من الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور أحمد البليدى، أستاذ طب الأطفال بقصر العينى، أن أعراض الأطفال بفيروس كورونا تكون أقل حدة، وبالتالى تكون مثل الأمراض المعتادة، ولكن الفيروس منتشر بين الأطفال، كما أن كورونا تسبب فى نسيان أمراض أخرى مثل الأنفلونزا، فضلًا عن أمراض أخرى تسبب الوفيات.

وذكر البليدي، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أنه لا يوجد ما يثبت أن مصل الإنفلونزا، يساعد فى علاج فيروس كورونا، كما أن بروتوكول مصر مختلف عن بروتوكول أمريكا للعلاج من فيروس كورونا.