مستشار الرئيس: إخفاء أعداد الإصابات بكورونا ليس في مصلحة أحد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه ليس من مصلحة أحد إخفاء أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة الحالية التي يشهدها العالم بسبب الموجة الثانية للفيروس، فهذه المرحلة الحالية تختلف كليا عن المرحلة الأولى، حيث تشهد تزاحما على المستشفيات بسبب خوف المواطنين من الإصابة بالفيروس.

الكوادر الطبية لديها خبرة في التعامل مع كورونا

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن الكوادر الطبية في كافة المستشفيات لديها خبرة في التعامل مع الحالات التي لا تحتاج للدخول للمستشفيات، وكذلك التي تدخل المستشفيات، كما أن أعداد الإصابات التي تعلن عن طريق وزارة الصحة هي الأرقام التي أعلنت وسجلت في وزارة الصحة على مستوى الجمهورية.

عدد المصابين بكورونا الذين يعالجون منزليا ليس بقليل

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن مصر بها عدد مصابين ليس بالقليل، حيث العديد من المرضى يعالجون في المنازل ولديهم أعراض الفيروس، لكن حالتهم الصحية لا تحتاح نقلهم إلى المستشفيات أو وضعهم على جهاز التنفس الصناعي، كما أن إخفاء أعداد الإصابة في مصر ليس في مصلحة أحد وأن الشائعات تعمل علي نشر البلبلة في الشارع المصري.

مستشفى ميداني تابعة لجامعة عين شمس يستقبل مرضى كورونا

وأوضح أن هناك مستشفى ميدانى تابع لجامعة عين شمس يعمل الآن، وبه مرضى ومصابين بفيروس كورونا، مضيفا أن أي احتياجات أو مستلزمات طبية أو أدوية لخدمة المرضى في جائحة كورونا تقدمها الدولة بالمجان، ولا توجد خدمة بمقابل إلا في المستشفيات الخاصة فقط.