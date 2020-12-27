أسعار الدولار اليوم الأحد 27 ديسمبر: 13 بنكا يبيعه بـ15.66 جنيه

استقر سعر الدولار، اليوم الأحد 27 ديسمبر، في كل البنوك وشركات الصرافة، بالمقارنة بيوم الخميس ، و7 بنوك الأقل سعرا لشرائه وبيعه وهي: فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، الإسكندرية، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، العقاري المصري العربي.

وبيع الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر له في 13 بنكا «البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري»، ليباع بـ 15.76 جنيها.

أسعار العملات الأوروبية:

سجّل سعر اليورو اليوم 19.08 جنيه كأعلى سعر للشراء في البنوك وشركات الصرافة، في بنكوك المصرف المتحد، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري.

فيما سجّل الجنيه الإسترليني أعلى سعر شراء له في: الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، بـ 21.22 جنيه.

أسعار العملات العربية:

وسجّل الريال السعودي أعلى سعر شراء له، بـ4.17 جنيه، في بنوك: «بلوم، وعودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني، وhsbc».

أما الدرهم الإماراتي فقد سجل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه، بـ4.27 جنيه، في بنوك: «بلوم، والمصري الخليجي، وعودة، والمشرق، والمصري العربي الدولي، وhsbc، وقطر الوطني».

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن استقرار الدولار في الأسواق وتوفره يساعد على استقرا الأسعار وعدم وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة لكونه يحافظ على سعر المنتج النهائي، الذي قد يبيعه للجمهور المستهلك.