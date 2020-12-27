مصدر: لم نتلق بلاغا من طليقة السويركي.. وفحص الواقعة لاتخاذ إجراء قانوني

قال مصدر مطلع، إن الأجهزة الأمنية لم تتلق بلاغات من طليقة رجل الأعمال سيد رجب السويركي مالك سلسلة محال «التوحيد والنور»، عقب تصريحها بتعرضها للتهديدات لإعلانها أنها أُجبرت على إجهاض حملها أثناء فترة زواجهما.

وأضاف المصدر، أنه رغم عدم تقدم السيدة ببلاغات إلا أنه سيتم فحص ما ورد على لسانها لبيان حقيقته من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حال ثبوت الاتهام وتلقي طليقة رجل الأعمال بالفعل لتهديدات بالقتل ستكون التحقيقات منفصلة عن واقعة اتهام «السويركي» بتمويل جماعة إرهابية والانضمام لها، حيث ستكون قضية أخرى بتحقيقات منفصلة تمامًا.

ولفت المصدر إلى أن مالك محال «التوحيد والنور»، والمحبوس حاليًا في سجن طرة على ذمة قضية تمويل جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام اليها، اعترف بتفاصيل قيامه بتمويل الجماعة وارتباطه بها ولا تزال التحقيقات جارية.

واقالت «ش.ع»، طليقة رجل الأعمال سيد رجب السويركي فى حوار انفردت به «الوطن» إنها تلقت تهديدات بعد تصريحاتها عن إجبارها على إجهاض حملها من رجل الأعمال بمعرفة نجله، الذي أصر على إجهاضها وعدم إنجابها من والده.

وكشفت طليقة «السويركي»، أن شخصًا يُدعى «أسامة» هو من قام بتهديدها، وهو مدير الشؤون القانونية بـ«التوحيد والنور»، حيث أرسل لها 4 من العاملين لديه وطلبوا منها النزول معهم، وإذا قاومت فإنهم سيقومون بقتلها.

وينفذ سيد رجب السويركي حاليًا قرارًا بالحبس الاحتياطي في سجن طرة على ذمة القضية المتهم فيها بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية أهدافها، وتمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام، وهي الاتهامات التي يواجهها رجل الأعمال صفوان ثابت مالك شركة «جهينة» للمنتجات الغذائية، ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا طوارىء.